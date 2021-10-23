По субботам в псковской «Простории» пока не проводится вакцинация от коронавируса

По субботам в пункте вакцинации в СРЦ «Простория» тестируют задействованных в переписи населения в Псковской области. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на региональный комитет по здравоохранению. Для вакцинации в субботний день рекомендовано посетить другие мобильные пункты.

В Пскове работают следующие пункты вакцинации от коронавируса:

1. ТЦ «Акваполис»: ежедневно с 10.00 до 15.00.

2. ГМ «Империал»: с 10.00 до 20.00 в понедельник-субботу, с 10.00 до 15.00 в воскресенье.

3. ТЦ «Fjord Plaza»: ежедневно с 12.00 до 20:00.

4. СК «Ледовый дворец»: ежедневно с 08.00 до 18.00.

5. СРЦ «Простория»: с 08.00 до 16.00 в понедельник-пятницу, с 09.00 до 16.00 в воскресенье.

Кроме того, ежедневно с 10.00 до 14.00 у «Магнита» на улице Труда, 37а работает мобильный комплекс.

В Великих Луках привиться от коронавируса можно в пункте вакцинации в ТЦ «Апельсин». Он работает с 10.00 до 17.00 в будние дни (14.00 – 14.30 перерыв) и с 11.00 до 14.00 в выходные. Также прививку от COVID-19 работающее население по предварительной записи может сделать в ТЦ «Рубин» с 09.00 до 17.00.

С 18 октября официальные переписчики начали обход жилых помещений в рамках проведения Всероссийской переписи населения. В Псковстате сообщили, что и контролеры, и сами переписчики, вне зависимости от наличия или отсутствия прививки от коронавируса, будут еженедельно сдавать ПЦР-тест.

В этом году перепись населения впервые проходит и в оффлайн, и в онлайн формате. Поучаствовать в ней можно как посетив стационарный пункт переписи (или с помощью переписчика с места жительства), так и заполнив анкету из 33-х вопросов на портале «Госуслуги».