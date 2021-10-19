Переписчиков в Псковской области будут тестировать на коронавирус раз в неделю

В Псковской области переписчиков и контролёров во время проведения Всероссийской переписи населения будут тестировать на коронавирус раз в неделю, сообщили «Псковской правде» в Псковстате.

«ПЦР-тесты проходят все, независимо от того, был ли человек вакцинирован или нет», - отметили в Псковстате. Там подчеркнули, что все переписчики и контролёры обеспечены масками и перчатками. В стационарных участках проведения переписи также имеются средства индивидуальной защиты и санитайзеры.

С 18 октября переписчики начали обход жилых помещений. «Им даны рекомендации при проведении опроса не заходить в жилые помещения, а общаться на лестничной площадке», - рассказали в Псковстате.

Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября. В этом году она впервые проводится в цифровом формате. Ответить на вопросы переписи, а всего их 33, можно на сайте Госуслуг. Тем, кто прошёл анкетирование там, нужно будет показать QR-код переписчику, которые, как и раньше, должны посетить все жилые помещения.

Также в Псковской области открыты стационарные участки для прохождения переписи, в том числе в офисах многофункционального центра. Остался и классический вариант — заполнение анкеты во время визита переписчика на дом.

У официального переписчика при себе должны быть отпечатанное на Гознаке удостоверение, паспорт, электронный планшет, сумка-портфель синего цвета с надписью «Росстат», голубой жилет со светоотражающими полосами и брендированный шарф с надписью «Всероссийская перепись населения 2020».

В Псковской области в проведении переписи задействованы 190 контролёров и 1 тыс. 131 переписчик, также имеется резерв сотрудников.