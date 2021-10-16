Губернатор призвал жителей Псковской области принять участие в переписи населения

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал жителей региона принять участие в Всероссийской переписи населения в своем еженедельном обращении к псковичам в Instagram.

«От всех нас зависит точность и полнота этой исторической работы, поэтому я всех призываю принять в этом участие!» – сказал глава региона.

15 октября стартовала двенадцатая по счету Всероссийская перепись населения. Как сообщает губернатор, это первая цифровая и, как утверждают в органах статистики, последняя бумажная перепись.

«Главное нововведение состоит в том, что каждый житель страны сможет принять в ней участие через сайт Госуслуг и самостоятельно заполнить опросный лист», – рассказал Ведерников.

Анкету также можно заполнить в привычном формате на стационарных переписных участках или в МФЦ, а с 18 октября по домам и квартирам будут ходить переписчики.

В переписном листе будет 33 вопроса, из которых 23 касаются социально-демографических характеристик: возраста, гражданства, места рождения, количества детей, и 10 вопросов – жилищных условиях. «Все данные записываются просто со слов человека», – подчеркнул губернатор.

Михаил Ведерников также напомнил, как отличить официального переписчика от мошенника. Граждане могут попросить его предъявить отпечатанное на Гознаке удостоверение и паспорт.

При себе у переписчика будет электронный планшет, сумка-портфель синего цвета с надписью «Росстат», голубой жилет со светоотражающими полосами и брендированный шарф с надписью «Всероссийская перепись населения 2020». В случае оставшихся сомнений можно позвонить в Псковстат по телефону 8 (8112) 79-09-69.

«Перепись даст самую актуальную и подробную информацию о жителях Псковской области, об условиях проживания в различных населённых пунктах, о деталях демографических процессов, – подчеркнул Михаил Ведерников. – Её результат на 10 лет сформирует базу для принятия управленческих решений как на региональном, так и на федеральном уровнях».