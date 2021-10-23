Более 130 населенных пунктов Псковской области остаются без электроснабжения

Из-за циклона «Игнац» 133 населенных пункта Псковской области остаются без электроснабжения. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона. Данные приводятся на 23 октября 13.00.

Новые отключения в Псковской области добавились из-за прошедшего в ночное время сильного ветра, вызванного циклоном «Игнац», в тыловой части которого находится регион на данный момент.

«Бригады энергетиков продолжают восстановительные работы», – говорится в сообщении.

22 октября без электроэнергии остались более 4 тысяч псковичей.