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Общество

Более четырех тысяч псковичей остались без света из-за сильного ветра

22 октября 2021 года, 19:20

Из-за сильного ветра без электроснабжения остались более 4 тысяч жителей Псковской области. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил глава региона Михаил Ведерников.

Более четырех тысяч псковичей остались без света из-за сильного ветра

Наибольшее количество отключений электроэнергии фиксируется в Плюсском, Гдовском, Стругокрасненском, Невельском, Куньинском и Пустошкинском районах.

На аварийно-восстановительные работы направлены 78 единиц техники, 268 человек личного состава и 76 аварийных бригад. Еще 7 бригад энергетиков направлены в Псковcкую область из Вологды.

При отключении электроэнергии заявку можно оставить по телефону: 8-800-220-0-220 или на портале светлаястрана.рф.

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