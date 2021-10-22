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Общество

Тала Нещадимова: Прошедший град не достиг критериев опасного явления

22 октября 2021 года, 15:39

Прошедший 22 октября в дневное время град не достиг критериев неблагоприятного и опасного явления. Об этом сообщает «АиФ-Псков» со ссылкой на начальника Псковского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Талу Нещадимову.

Тала Нещадимова: Прошедший град не достиг критериев опасного явления

Фото: администрация Псковской области

«Град осень сложно зафиксировать. Если наши метеостанции его сегодня и отметили, что он не достиг критериев опасного, это рядовое нормальное состояние погоды», – отметила Тала Нещадимова.

По ее словам, Псковская область на данный момент находится в тыловой части циклона «Игнац». Ранее в течение двух дней регион был в его теплой части. «Сегодня град и дождь – это нормальное явление в тыловой части циклона», – подчеркнула глава псковского гидрометцентра.

Усиление ветра в регионе, как отметила Тала Нещадимова, постепенно начнет стихать ближе к вечеру. 23 октября в утреннее и дневное время ожидается скорость ветра от 7 до 13 метров в секунду. «Но это уже не неблагоприятное явление», – отметила спикер.

Что касается усиления ветра, которое наблюдается в Псковской области третий день, то, по словам Талы Нещадимовой, к вечеру он будет стихать. Утром и днём 23 октября ожидается скорость ветра 7-12 и 8-13 метров в секунду. «Но это уже не неблагоприятное явление», – заключила она.

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