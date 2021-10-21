С 25 октября дети не смогут посещать псковские торговые центры без родителей

С 25 октября несовершеннолетние не смогут посещать торговые центры Псковской области без сопровождения родителей. Соответствующие поправки внесены в Указом губернатора о мерах по противодействую распространению коронавируса.

Кроме того, с этого же дня вводится запрет на посещение детьми и подростками без родителей точек общественного питания, аквапарков, организаций досуга и развлечений.

Также с 25 октября на самоизоляцию должны уйти все жители Псковской области старше 65 лет. Исключение составляют представители некоторых профессий, например, медицинские работники.

Также с 25 октября начинаются осенние каникулы в школах региона, в детских садах организуют работу дошкольных групп, а учреждения дополнительного образования будут закрыты.