Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

С 25 октября дети не смогут посещать псковские торговые центры без родителей

21 октября 2021 года, 22:21

С 25 октября несовершеннолетние не смогут посещать торговые центры Псковской области без сопровождения родителей. Соответствующие поправки внесены в Указом губернатора о мерах по противодействую распространению коронавируса.

Кроме того, с этого же дня вводится запрет на посещение детьми и подростками без родителей точек общественного питания, аквапарков, организаций досуга и развлечений.

Также с 25 октября на самоизоляцию должны уйти все жители Псковской области старше 65 лет. Исключение составляют представители некоторых профессий, например, медицинские работники.

Также с 25 октября начинаются осенние каникулы в школах региона, в детских садах организуют работу дошкольных групп, а учреждения дополнительного образования будут закрыты.  

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Ремонт мест общественного пользования завершился в здании псковского аэропорта
Подрядчика обязали исправить недостатки в реставрации церкви Успения Богородицы в Мелётово
До 3 градусов тепла прогреется воздух в Псковской области 17 ноября
12 классов закрыты на карантин из-за коронавируса в Псковской области
Ребенок пострадал в результате ДТП в Пскове
С 17 ноября в Пскове перекроют одну полосу движения на улице Кузбасской дивизии
В Печорах намерены запретить парковку на улицах возле монастыря
Почти пять тысяч нарушений правил парковки зафиксировали в Псковской области
Парковка за Центром семьи в Пскове может стать платной

Комментарии

Авторизация
No comments
Вопрос жизни

Общество / Здоровье
10 ноября 20:22

Вопрос жизни

Медики бьют тревогу: невакцинированные от коронавируса будущие мамы ставят под угрозу и себя и еще нерожденного малыша
Ногу свело?

Общество / Здоровье
9 ноября 14:41

Ногу свело?
О наших героях переписи

Общество
2 ноября 12:44

О наших героях переписи