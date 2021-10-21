Дежурные группы в детсадах Псковской области организуют с 25 октября

С 25 октября по 3 ноября в дошкольных учреждениях организуют дежурные группы для детей работающих родителей. Соответствующие изменений внесены в Указ губернатора по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения, пишет официальный Телеграм-канал региона.

В этот же период школы Псковской области уходят на осенние каникулы. На время каникул будет приостановлено действие льготных проездных билетов для школьников и студентов.

Учреждения дополнительного образования с 25 октября по 7 ноября работать не будут. Разрешены только тренировки, которые проводятся для подготовки к участию в официальных спортивных соревнованиях, включенных в календарный план.

Кроме того, колледжи и вузы с 25 октября и по 29 октября переводятся на дистанционное обучение.