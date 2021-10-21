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Общество / Здоровье

С 25 октября дети не смогут посещать псковские торговые центры без родителей

21 октября 2021 года, 22:21

С 25 октября несовершеннолетние не смогут посещать торговые центры Псковской области без сопровождения родителей. Соответствующие поправки внесены в Указом губернатора о мерах по противодействую распространению коронавируса.

Кроме того, с этого же дня вводится запрет на посещение детьми и подростками без родителей точек общественного питания, аквапарков, организаций досуга и развлечений.

Также с 25 октября на самоизоляцию должны уйти все жители Псковской области старше 65 лет. Исключение составляют представители некоторых профессий, например, медицинские работники.

Также с 25 октября начинаются осенние каникулы в школах региона, в детских садах организуют работу дошкольных групп, а учреждения дополнительного образования будут закрыты.  

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