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Экономика / ЖКХ

20 октября возможно отключение воды на улице Крестки в Пскове

20 октября 2021 года, 10:25

20 октября в домах жильцов, проживающих на улице Крестки в Пскове, возможно временное отключение воды. Об этом сообщает псковский Горводоканал в своей группе «ВКонтакте». Воду могут отключить в связи с проведением ремонтных работ.

20 октября возможно отключение воды на улице Крестки в Пскове

Фото: Андрей Степанов

19 октября на улице Максима Горького произошла авария, которая привела к отключению воды у части домов Завеличья.

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