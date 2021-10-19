Часть Завеличья осталась без воды в Пскове

19 октября рано утром на участке улицы Максима Горького между улицами Малясова и Красноармейской набережной в Пскове прорвало трубу холодного водоснабжения. Об этом и.п. главы администрации города Пскова Борис Елкин сообщил в своем Instagram-аккаунте. Из-за аварии на Завеличье временно ограничена подача воды в жилые дома.

Сотрудники Горводоканала уже устраняют последствия аварии для восстановления водоснабжения. На время ремонтных работ на участке улицы Максима Горького ограничили движение транспорта.

«Ориентировочно в течение 2 часов водоснабжение в жилые дома должно быть восстановлено», – сообщил Борис Елкин.

И.п. главы администрации Пскова добавил, что воду на улице Максима Горького пустили по резервным источникам. Также подвоз будут осуществлять в образовательные учреждения до момента ее подачи.