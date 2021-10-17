Новые очаги коронавируса зафиксировали в Псковской области

В Псковской области зафиксировали два новых очага коронавирусной инфекции. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

Новые очаги были выявлены во ФГУК «Пушкинский заповедник» (семь случаев заражения) и в Пушкиногорском доме ветеранов (пять подтвержденных случаев).

Ранее на карантин закрылись Снетогорский женский монастырь в Пскове и производственная площадка «Евро-Керамика» в Печорах.