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Общество / Здоровье

Новые очаги коронавируса зафиксировали в Псковской области

17 октября 2021 года, 11:10

В Псковской области зафиксировали два новых очага коронавирусной инфекции. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

Новые очаги коронавируса зафиксировали в Псковской области

Фото: Дарья Хваткова

Новые очаги были выявлены во ФГУК «Пушкинский заповедник» (семь случаев заражения) и в Пушкиногорском доме ветеранов (пять подтвержденных случаев).

Ранее на карантин закрылись Снетогорский женский монастырь в Пскове и производственная площадка «Евро-Керамика» в Печорах.

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