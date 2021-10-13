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Общество / Здоровье

Новый очаг коронавируса зафиксировали в Псковской области

13 октября 2021 года, 08:15

В Псковской области зафиксировали новый очаг коронавирусной инфекции. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

Новый очаг коронавируса зафиксировали в Псковской области

Фото: Дарья Хваткова

Новый очаг выявили на производственной площадке «Евро-Керамика» в городе Печоры. Коронавирус подтвержден у 12 сотрудников предприятия.

Ранее стало известно, что на карантин закрылся Снетогорский женский монастырь

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