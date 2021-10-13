Новый очаг коронавируса зафиксировали в Псковской области

В Псковской области зафиксировали новый очаг коронавирусной инфекции. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.
В Псковской области зафиксировали новый очаг коронавирусной инфекции. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.
Новый очаг выявили на производственной площадке «Евро-Керамика» в городе Печоры. Коронавирус подтвержден у 12 сотрудников предприятия.
Ранее стало известно, что на карантин закрылся Снетогорский женский монастырь.