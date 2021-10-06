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Общество / Здоровье

На карантин из-за коронавируса в Пскове закрыт Снетогорский монастырь

6 октября 2021 года, 17:45

Рождества Богородицы Снетогорский женский монастырь закрыт на карантин из-за коронавируса. Об этом сообщает Псковская митрополия в своём Instagram-аккаунте.

На карантин из-за коронавируса в Пскове закрыт Снетогорский монастырь

Фото: Дарья Хваткова

«В связи с тяжелой эпидемиологической обстановкой и заболеваниями COVID-19 среди сестер обители Рождества Богородицы Снетогорский женский монастырь закрыт для посещения», – отмечается в сообщении.

Псковская митрополия также сообщила, что о том, когда возобновятся общественные богослужения, будет сообщено дополнительно.

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Комментарии

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Бабулечка
20:19 06.10.2021

Перестали сообщать, как монахи помогают в инфекционной больнице. А настоятель Тихон больше не ведёт агитацию за проведение вакцинации, для него это "яйца выеденного не стоило", а отец Николай, привившийся в Печорской поликлинике, умер в дальнейшем.Светлая память...

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