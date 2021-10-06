На карантин из-за коронавируса в Пскове закрыт Снетогорский монастырь

Рождества Богородицы Снетогорский женский монастырь закрыт на карантин из-за коронавируса. Об этом сообщает Псковская митрополия в своём Instagram-аккаунте.

«В связи с тяжелой эпидемиологической обстановкой и заболеваниями COVID-19 среди сестер обители Рождества Богородицы Снетогорский женский монастырь закрыт для посещения», – отмечается в сообщении.

Псковская митрополия также сообщила, что о том, когда возобновятся общественные богослужения, будет сообщено дополнительно.