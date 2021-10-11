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Общество

Деревню Самолва могут исключить из состава приграничной зоны

11 октября 2021 года, 12:10

Деревню Самолва Гдовского района могут исключить из состава приграничной зоны. Об этом сообщила и.о. председателя регионального комитета по туризму Марина Егорова в ответ на обращение псковички на сайте губернатора Псковской области.

Деревню Самолва могут исключить из состава приграничной зоны

Фото: Арсений Тимашов

«На данный момент прорабатывается вопрос об исключении деревни Самолва, включая территорию мемориального комплекса, из состава приграничной зоны, чтобы у всех желающих был свободный доступ к памятнику», – отметила руководитель профильного комитета.

Кроме того, она напомнила, кому не нужно и кому необходимо получить пропуск для посещения мемориального комплекса «Князь Александр Невский с дружиной».

Также Марина Егорова добавила, что при заполнении анкеты всем желающим посетить пограничную зону необходимо указать срок действия пропуска. «Для граждан, имеющих регистрацию по месту жительства в Псковской области указывается срок до 3 лет, для иногородних – до 1 года. То есть, в любую дату этого периода Вы можете посещать пограничную зону», – подчеркнула и.о. председателя.

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