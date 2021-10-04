Жителям девяти районов не нужно оформлять пропуск в Самолву

Для посещения мемориального комплекса «Князь Александр Невский с дружиной» жителям девяти районов Псковской области не нужно оформлять пропуск. Об этом сообщается в приказе ФСБ России от 7 августа 2017 г. № 454.

Граждане, которые имеют регистрацию в приграничных районах: Псковском (исключая Псков), Палкинском, Гдовском, Себежском, Печорском, Пыталовском, Красногородском, Усвятском и Невельском, могут въезжать в пограничную зону на всей территории Псковской области по паспорту гражданина РФ. Для посещения мемориального комплекса пропуск им оформлять не нужно.

Пропуск необходим гражданам, которые зарегистрированы в Пскове, Великих Луках, а также в Новоржевском, Новосокольническом, Опочецком, Островском, Плюсском, Порховском, Пустошкинском, Пушкиногорском, Бежаницком, Великолукском, Дедовичском, Дновском, Куньинском, Локнянском и Стругокрасненском районах.

Как оформить пропуск для посещения мемориального комплекса «Князь Александр Невский с дружиной», читайте здесь.