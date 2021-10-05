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Общество

Прощание с актрисой Миррой Горской состоится в Пскове 6 октября

5 октября 2021 года, 16:18

Прощание с актрисой Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина Миррой Горской состоится 6 октября, сообщили «Псковской правде» в театре.

Прощание с актрисой Миррой Горской состоится в Пскове 6 октября

Фото с сайта театра

Попрощаться с артисткой все желающие смогут на кладбище «Орлецы-2» в 11:00. «Ориентир: самое начало «Орлецов-2», знак - «Главная дорога», – пояснили в театре.

Заслуженная артистка России Мирра Горская умерла 4 октября. Ей было 94 года. В театре актриса прослужила 78 лет, в том числе более 50 лет — в псковском.    

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