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Общество

Умерла актриса псковского драмтеатра Мирра Горская

4 октября 2021 года, 11:58

4 октября на 95-ом году жизни скончалась заслуженная артистка России, актриса Псковского академического театра драмы им. Пушкина Мирра Горская. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона. Мирра Горская прослужила сцене 78 лет.

Умерла актриса псковского драмтеатра Мирра Горская
Фото псковского драмтеатра им. Пушкина

Мирра Александровна Горская родилась 10 июня 1927 года. Свою сценическую деятельность Мирра Александровна начала в 1943 году и продолжает работать до сих пор. В возрасте 16-ти лет Мирра Александровна выступала в госпиталях перед ранеными бойцами в составе творческой группы Ленинградского областного театра оперетты, эвакуированного в городе Боровичи Новгородской области. Работала в Пятигорской и Новгородской филармониях. В 1948 году выступала в составе Молодежного ансамбля песни и танца Псковской областной филармонии. По приглашению Лебедева, главного режиссера с 1949 по 1951гг. была принята артисткой в труппу Псковского драмтеатра. Первый спектакль, в котором сыграла Мирра Горская, назывался «Счастье». Работала в Дзержинском и Чебоксарском драмтеатрах.

В 1970 году Мирра Горская снова вернулась в Псковский областной театр драмы имении А.С. Пушкина, где проработала до конца жизни. В здании драмтеатра Мирра Горская сыграла множество ролей и быстро полюбилась зрителю. Одними из самых ярких ее образов были: наперсница молодых девушек, мамка Перфильевна в легендарном спектакле «Псковитянка» по пьесе Мея, которую артистка сыграла в 25 лет; бабушка из комедии Брагинского и Рязанова «Родственники»; Вера Максимовна из спектакля «Уходил старик от старухи» Злотникова; Диана Владимировна в драме Галина «Ретро»; Екатерина Великая в исторической постановке «Павел 1» в театре на открытом воздухе «Карусель».

Заслуженная артистка Российской Федерации Мирра Горская была награждена медалью «За доблестный и самоотверженный труд в период ВОВ», медалью «50 лет Победы в Великой Отечественной Войне», Почетным знаком Министерства культуры Российской Федерации «За достижения в культуре», медалью «В память 1100-летия упоминания Пскова в летописи», Почетными грамотами и Благодарственными письмами областной и городской Администраций, Государственного комитета Псковской области по культуре, Союза Театральных деятелей Российской Федерации. В 2011 году артистка получила Благодарность Президента Российской Федерации.

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