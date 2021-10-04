Умерла актриса псковского драмтеатра Мирра Горская

Мирра Александровна Горская родилась 10 июня 1927 года. Свою сценическую деятельность Мирра Александровна начала в 1943 году и продолжает работать до сих пор. В возрасте 16-ти лет Мирра Александровна выступала в госпиталях перед ранеными бойцами в составе творческой группы Ленинградского областного театра оперетты, эвакуированного в городе Боровичи Новгородской области. Работала в Пятигорской и Новгородской филармониях. В 1948 году выступала в составе Молодежного ансамбля песни и танца Псковской областной филармонии. По приглашению Лебедева, главного режиссера с 1949 по 1951гг. была принята артисткой в труппу Псковского драмтеатра. Первый спектакль, в котором сыграла Мирра Горская, назывался «Счастье». Работала в Дзержинском и Чебоксарском драмтеатрах.

В 1970 году Мирра Горская снова вернулась в Псковский областной театр драмы имении А.С. Пушкина, где проработала до конца жизни. В здании драмтеатра Мирра Горская сыграла множество ролей и быстро полюбилась зрителю. Одними из самых ярких ее образов были: наперсница молодых девушек, мамка Перфильевна в легендарном спектакле «Псковитянка» по пьесе Мея, которую артистка сыграла в 25 лет; бабушка из комедии Брагинского и Рязанова «Родственники»; Вера Максимовна из спектакля «Уходил старик от старухи» Злотникова; Диана Владимировна в драме Галина «Ретро»; Екатерина Великая в исторической постановке «Павел 1» в театре на открытом воздухе «Карусель».

Заслуженная артистка Российской Федерации Мирра Горская была награждена медалью «За доблестный и самоотверженный труд в период ВОВ», медалью «50 лет Победы в Великой Отечественной Войне», Почетным знаком Министерства культуры Российской Федерации «За достижения в культуре», медалью «В память 1100-летия упоминания Пскова в летописи», Почетными грамотами и Благодарственными письмами областной и городской Администраций, Государственного комитета Псковской области по культуре, Союза Театральных деятелей Российской Федерации. В 2011 году артистка получила Благодарность Президента Российской Федерации.