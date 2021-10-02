Посещение комплекса «Князь Александр Невский с дружиной» в Самолве разрешат только по пропускам

Мемориальный комплекс «Князь Александр Невский с дружиной» в деревне Самолва Гдовского района разрешат посещать только по пропускам. Об этом сообщает комитет по туризму Псковской области. Данные ограничения действуют по причине того, что мемориал находится в пограничной зоне.

Для получения пропуска в пограничную зону необходимо подать заявление через интернет-портал «Госуслуги». Для взрослых к заявлению нужно будет приложить копию паспорта (1 страницу и страницу с пропиской), для детей – заявление от законного представителя, а также копию свидетельства о рождении и прописки.

Кроме того, региональный комитет по туризму обращает внимание, что необходимое заявление можно подать и на электронную почту Пограничного управления ФСБ России по Псковской области – pu.pskovobl@fsb.ru.

Для взрослых заявителей, в этом случае, нужно приложить сканы заявления и паспорта (1 страница и страница с пропиской), для детей – скан заявления, свидетельства о рождении и прописки. Бланк заявления находится в Приказе ФСБ РФ от 03.03.2021 № 89.

Для физических лиц также доступен и коллективный пропуск. Для его получения одному человеку необходимо оформить заявление на себя и приложить к нему таблицу с данными на каждого человека, которые будут состоять из ФИО, даты рождения, возраста и гражданства, а также полных паспортных данных и места прописки.

Срок изготовления пропуска для посещения мемориального комплекса «Князь Александр Невский с дружиной» для граждан РФ составляет 15 рабочих дней, для иностранных граждан – 30 рабочих дней.

Дополнительную информацию любой желающий может получить в бюро пропусков Пограничного управления ФСБ России по Псковской области по телефону +7 (8112) 698-267. График работы: с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00