«Псковская правда» улучшила позиции в рейтинге самых цитируемых СМИ региона

По итогам недели с 27 сентября по 3 октября «Псковская правда» заняла шестую строчку в рейтинге цитируемости СМИ Псковской области. По сравнению с предыдущей неделей, по данным сервиса «Медиалогия», электронная версия газеты поднялась на одну позицию.

Лидирует Псковское агентство информации, индекс цитируемости которого составил 5,51. Ближайший конкурент — Псковская лента новостей - имеет показатель 3,91. В пятёрке лидеров цитируемости также ГТРК «Псков», «АиФ-Псков» и портал luki.ru.

Самой цитируемой новостью Псковского агентства информации за неделю стало сообщение о переводе на дистанционное обучение школ, колледжей и учреждений дополнительного образования в 14 муниципалитетах Псковской области. В социальных медиа самой популярной публикацией был анонс выпуска программы «Орел и решка», посвящённого Псковской области.

Сообщения ПАИ за неделю цитировали «Известия», «РБК», «БезФормата Псков», ИА Regnum и Daily Storm и другие. Материалы агентства использовались в рубриках власть, выборы, здоровье и медицина, общество и социальная сфера, транспорт, культура и искусство, ЧП, наука и образование.

У «Псковской правды» лидером по цитируемости стала новость о том, что псковский художник стал автором креста на могиле Алексея Балабанова, а в социальных медиа наиболее популярным было сообщение о введении режима самоизоляции для жителей области в возрасте 65 лет и старше.

Сервис «Медиалогия» анализирует 207 порталов Псковской области.