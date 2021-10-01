Псковский художник стал автором креста на могиле Алексея Балабанова

Главный художник Псковского драмтеатра Александр Стройло стал автором эскиза креста на могиле российского кинорежиссера Алексея Балабанова на Смоленском кладбище. Об этом Александр Стройло рассказал в интервью «АиФ-Псков».

«Еще один крест по моим эскизам сейчас, наверное, уже установлен: на могилу Алексея Балабанова на Смоленском кладбище. Его вдова Надя Васильева сообщала мне, что он уже в процессе работы. Он гранитный, на подкатном камне», - рассказал художник.

Также Александр Стройло является автором монумента на месте гибели 6-й роты, крестов на немецком и на Мироносицком кладбищах в Пскове.