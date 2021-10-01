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Культура

Псковский художник стал автором креста на могиле Алексея Балабанова

1 октября 2021 года, 12:22

Главный художник Псковского драмтеатра Александр Стройло стал автором эскиза креста на могиле российского кинорежиссера Алексея Балабанова на Смоленском кладбище. Об этом Александр Стройло рассказал в интервью «АиФ-Псков».

«Еще один крест по моим эскизам сейчас, наверное, уже установлен: на могилу Алексея Балабанова на Смоленском кладбище. Его вдова Надя Васильева сообщала мне, что он уже в процессе работы. Он гранитный, на подкатном камне», - рассказал художник.

Также Александр Стройло является автором монумента на месте гибели 6-й роты, крестов на немецком и на Мироносицком кладбищах в Пскове.

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