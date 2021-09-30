Режим самоизоляции вводится в Псковской области для людей старше 65 лет

С 4 октября в Псковской области вводится режим самоизоляции для жителей в возрасте 65 лет и старше. Такое решение по предложению Роспотребнадзора принял оперативный штаб по борьбе с коронавирусом на заседании 30 сентября, передаёт корреспондент «Псковской правде».

Покидать места проживания псковичи старше 65 лет смогут только для обращения за медпомощью, для прогулок, для выгула животных, для посещения родственников, выноса отходов, похода в магазин или к объекту недвижимости, который находится в собственности.

Кроме того, с 4 по 10 октября включительно будет приостановлено действие школьных и студенческих проездных в населённых пунктах, где в этот период обучение будет вестись в дистанционном формате.

Также возвращается требование к постояльцам гостиниц и санаториев в Псковской области о предъявлении справок о вакцинации или отрицательных ПЦР-тестов.

Остальные ограничительные меры в Псковской области продлеваются до 31 октября.

Соответствующие изменения будут внесены в Указ губернатора о мерах по противодействию распространению коронавируса.