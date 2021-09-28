Экстремальные развлечения опробовала Регина Тодоренко в «Мальской долине»

Съёмки псковского выпуска программы «Орёл и решка» 28 сентября проходили в парке активного отдыха «Мальская долина» в Печорском районе, сообщил «Псковской правде» собственный источник.
Регину Тодоренко в «Мальской долине» ждали экстремальные развлечения. Для неё были организованы катание на вездеходах и скоростной спуск на велосипеде (даунхилл).
Фото из Instagram парка «Мальская долина»
По данным источника, эпизоды программы с Тимуром Родригезом 28 сентября снимались в Пушкинских Горах, куда должна отправиться и вторая часть группы.
Известно также, что ведущие шоу переночевали в «Мальской долине» и побывали в бане. На странице парка в Instagram размещена фотография Тимура Родригеза с шеф-поваром, который кормил звёздных гостей.
Снимком с Региной Тодоренко поделился президент Федерации триатлона Псковской области Александр Кузьмин. «Бегаем с Региной в Мальской долине!» - подписал он фотографию.
Фото из Instagram Александра Кузьмина
Источник издания отметил, что гостям «Мальская долина» понравилась. «Природа нравится — осень красивая, красно-жёлтая», - добавил он.
Съёмки выпуска программы «Орёл и решка» о Псковской области начались 27 сентября.