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Общество

Экстремальные развлечения опробовала Регина Тодоренко в «Мальской долине»

28 сентября 2021 года, 17:00

Съёмки псковского выпуска программы «Орёл и решка» 28 сентября проходили в парке активного отдыха «Мальская долина» в Печорском районе, сообщил «Псковской правде» собственный источник.

Регину Тодоренко в «Мальской долине» ждали экстремальные развлечения. Для неё были организованы катание на вездеходах и скоростной спуск на велосипеде (даунхилл).

Экстремальные развлечения опробовала Регина Тодоренко в «Мальской долине»

Фото из Instagram парка «Мальская долина»

По данным источника, эпизоды программы с Тимуром Родригезом 28 сентября снимались в Пушкинских Горах, куда должна отправиться и вторая часть группы.

Известно также, что ведущие шоу переночевали в «Мальской долине» и побывали в бане. На странице парка в  Instagram размещена фотография Тимура Родригеза с шеф-поваром, который кормил звёздных гостей.

Снимком с Региной Тодоренко поделился  президент Федерации триатлона Псковской области Александр Кузьмин. «Бегаем с Региной в Мальской долине!» - подписал он фотографию.

Экстремальные развлечения опробовала Регина Тодоренко в «Мальской долине»

Фото из Instagram Александра Кузьмина

Источник издания отметил, что гостям «Мальская долина» понравилась. «Природа нравится — осень красивая, красно-жёлтая», - добавил он.

Съёмки выпуска программы «Орёл и решка» о Псковской области начались 27 сентября. 

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