Экстремальные развлечения опробовала Регина Тодоренко в «Мальской долине»

Регину Тодоренко в «Мальской долине» ждали экстремальные развлечения. Для неё были организованы катание на вездеходах и скоростной спуск на велосипеде (даунхилл).

Съёмки псковского выпуска программы «Орёл и решка» 28 сентября проходили в парке активного отдыха «Мальская долина» в Печорском районе, сообщил «Псковской правде» собственный источник.

По данным источника, эпизоды программы с Тимуром Родригезом 28 сентября снимались в Пушкинских Горах, куда должна отправиться и вторая часть группы.

Известно также, что ведущие шоу переночевали в «Мальской долине» и побывали в бане. На странице парка в Instagram размещена фотография Тимура Родригеза с шеф-поваром, который кормил звёздных гостей.

Снимком с Региной Тодоренко поделился президент Федерации триатлона Псковской области Александр Кузьмин. «Бегаем с Региной в Мальской долине!» - подписал он фотографию.