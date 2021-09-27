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Общество / Шоу

Регина Тодоренко и Тимур Родригез снимают новый выпуск «Орла и решки» в Пскове

27 сентября 2021 года, 16:01

Ведущие «Орла и решки» Регина Тодоренко и Тимур Родригез вместе со съемочной группой прибыли в Псковскую область, чтобы снять новый выпуск.

Регина Тодоренко и Тимур Родригез снимают новый выпуск «Орла и решки» в Пскове

Фото из Instagram-аккаунта Тимура

Регина Тодоренко показала подписчикам в Instagram купе вагона класса «Люкс» в фирменном поезде №010 «Москва-Псков». Скорее всего сейчас именно она проводит время в Псковской области с безлимитной банковской картой.

Её напарник Тимур Родригез поздравил подписчиков с международным днем туризма.

«Желаю каждому из вас регулярных и незабываемых путешествий! Кстати, я сейчас на съемках очередного эпизода», - поделился артист в посте в своем Instagram-аккаунте. Если судить по историям, то рюкзак с сотней долларов достались ему.

Программа выходит в эфир на телеканале «Пятница». Ведущие путешествуют по разным городам России и показывают популярные достопримечательности. Субботу и воскресенье они проживают в разных условиях: один ведущий получает 100 долларов и рюкзак, а второй - безлимитную банковскую карту. За время существования шоу было снято более 500 выпусков в разных странах мира.

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