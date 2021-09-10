Дмитрий Быстров: Режима ЧС по африканской чуме свиней в Островском районе нет

Никого режима чрезвычайной ситуации на территории Островского района из-за выявленных случаев африканской чумы свиней не вводилось. Об этом пишет официальный Телеграм-канал Псковской области со ссылкой на главы муниципалитета Дмитрия Быстрова.

По его словам, в настоящее время в районе проводятся мероприятия, которые определил областной Комитет по ветеринарии. В частности, определяются зоны поражения африканской чумой свиней, отбираются пробы среди животных. Кроме того, организован обход жителей для установления точной численности домашних животных.

Заболевшие свиньи ранее были выявлены на крупном сельскохозяйственном предприятии в Островском районе.