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Общество

Дмитрий Быстров: Режима ЧС по африканской чуме свиней в Островском районе нет

10 сентября 2021 года, 21:22

Никого режима чрезвычайной ситуации на территории Островского района из-за выявленных случаев африканской чумы свиней не вводилось. Об этом пишет официальный Телеграм-канал Псковской области со ссылкой на главы муниципалитета Дмитрия Быстрова.

По его словам, в настоящее время в районе проводятся мероприятия, которые определил областной Комитет по ветеринарии. В частности, определяются зоны поражения африканской чумой свиней, отбираются пробы среди животных. Кроме того, организован обход жителей для установления точной численности домашних животных.

Заболевшие свиньи ранее были выявлены на крупном сельскохозяйственном предприятии в Островском районе

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