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Общество

Случаи заболевания АЧС выявлены на территории крупного сельхозпредприятия в Островском районе

9 сентября 2021 года, 20:40

Случаи заболевания африканской чумой свиней выявлены на территории крупного сельхозпредприятия в Островском районе, сообщает пресс-служба администрации Псковской области со ссылкой на заместителя губернатора Нинель Салагаеву.

В очаге реализуются ограничительные мероприятия, эпизоотическая обстановка в области напряженная. По словам руководителя комитета по ветеринарии Псковской области Веры Баданиной, в очаге АЧС все животные подлежат уничтожению. Как было занесено заболевание, установит эпизоотическое расследование.

Нинель Салагаева поручила подготовить сметный расчет для организации карантинных мероприятий и закупки необходимых дезинфекционных средств и препаратов для оказания поддержки из регионального бюджета. Участники совещания также обсудили организацию работы предприятия с его представительствами в разных регионах страны. Было принято решение усилить контроль над передвижением техники, а также не допустить перемещение животных между производственными площадками.

В то же время после выполнения комплекса профилактических, диагностических, ограничительных мероприятий сняты карантины по АЧС сразу в трех эпизоотических очагах и двух инфицированных объектах в Порховском, Бежаницком, Струго-Красненском и Псковском районах. Однако там будет сохранен ряд ограничений, направленный на предупреждение распространение опасного заболевания.

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