136 светильников и прожекторов подсветят памятник Александру Невскому в Самолве

136 светильников и прожекторов подсветят монумент «Александр Невский с дружиной» на берегу Чудского озера в деревне Самолва Гдовского района. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе компании «Россети Северо-Запад».

«Мы обеспечили необходимую мощность для мемориала — построили трансформаторную подстанцию и проложили кабельную линию», - отметили в энергокомпании.

Строительство монумента «Александр Невский с дружиной» на берегу Чудского озера приурочено к 800-летию со дня рождения князя, которое отмечается в текущем году. Бронзовая композиция высотой около 20 метров и весом 50 тонн состоит из фигур князя, его брата, воеводы и шести витязей.

На обратной стороне монумента разместили мозаичное панно, которое обращено к предполагаемому месту Ледового побоища в 1242 году. В центре изображён Александр Невский, по обе стороны от него — сцены из битвы на льду Чудского озера.