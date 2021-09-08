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Общество

136 светильников и прожекторов подсветят памятник Александру Невскому в Самолве

8 сентября 2021 года, 11:04

136 светильников и прожекторов подсветят монумент «Александр Невский с дружиной» на берегу Чудского озера в деревне Самолва Гдовского района. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе компании «Россети Северо-Запад».

136 светильников и прожекторов подсветят памятник Александру Невскому в Самолве

Фото Андрея Степанова

«Мы обеспечили необходимую мощность для мемориала — построили трансформаторную подстанцию и проложили кабельную линию», - отметили в энергокомпании.

Строительство монумента «Александр Невский с дружиной» на берегу Чудского озера приурочено к 800-летию со дня рождения князя, которое отмечается в текущем году. Бронзовая композиция высотой около 20 метров и весом 50 тонн состоит из фигур князя, его брата, воеводы и шести витязей.

На обратной стороне монумента разместили мозаичное панно, которое обращено к предполагаемому месту Ледового побоища в 1242 году. В центре изображён Александр Невский, по обе стороны от него — сцены из битвы на льду Чудского озера. 

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