Скульптурную композицию в Самолве украсило мозаичное панно

Скульптурную композицию в Самолве Гдовского района украсило авторское мозаичное панно с изображением Александра Невского, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области.
Строительство монумента «Александр Невский с дружиной»на берегу Чудского озера приурочено к 800-летию со дня рождения русского князя. На объекте завершается сборка основного бронзового изваяния После закрепления элементов композиции будет проведена доработка мелких деталей фигур.
Также на площадке завершены работы по монтажу мозаичного панно. Оно расположено на обратной стороне монумента, обращенной к предполагаемому месту битвы в 1242 году. По словам руководителя мозаичной мастерской Ильи Красовского, панно выполнено в стиле классической римской мозаики. Размер полотна в ширину — 7,4 м, высота более 3 м.
В центре панно - князь Александр Невский. По обе стороны изображены сцены баталии Ледового побоища. Немецкие воины предстают в эпизоде - преимущественно побежденными.
Авторы эскиза — заслуженные художники РФ Дарья Шебалина и Михаил Леонтьев. Их работы украшают Сретенский мужской монастырь и главный храм Вооруженных сил России. Все военные детали утверждены специалистами Военно-исторического общества.
Композиция создана в очень сжатые сроки — в течение трех месяцев. Благоустройство территории, прилегающей к памятнику, находится на завершающей стадии.