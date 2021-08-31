Скульптурную композицию в Самолве украсило мозаичное панно

Строительство монумента «Александр Невский с дружиной»на берегу Чудского озера приурочено к 800-летию со дня рождения русского князя. На объекте завершается сборка основного бронзового изваяния После закрепления элементов композиции будет проведена доработка мелких деталей фигур.

Скульптурную композицию в Самолве Гдовского района украсило авторское мозаичное панно с изображением Александра Невского, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области.

Также на площадке завершены работы по монтажу мозаичного панно. Оно расположено на обратной стороне монумента, обращенной к предполагаемому месту битвы в 1242 году. По словам руководителя мозаичной мастерской Ильи Красовского, панно выполнено в стиле классической римской мозаики. Размер полотна в ширину — 7,4 м, высота более 3 м.

В центре панно - князь Александр Невский. По обе стороны изображены сцены баталии Ледового побоища. Немецкие воины предстают в эпизоде - преимущественно побежденными.

Авторы эскиза — заслуженные художники РФ Дарья Шебалина и Михаил Леонтьев. Их работы украшают Сретенский мужской монастырь и главный храм Вооруженных сил России. Все военные детали утверждены специалистами Военно-исторического общества.

Композиция создана в очень сжатые сроки — в течение трех месяцев. Благоустройство территории, прилегающей к памятнику, находится на завершающей стадии.