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Общество

Скульптурную композицию в Самолве украсило мозаичное панно

31 августа 2021 года, 20:11

Скульптурную композицию в Самолве Гдовского района украсило авторское мозаичное панно с изображением Александра Невского, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области.

Строительство монумента «Александр Невский с дружиной»на берегу Чудского озера приурочено к 800-летию со дня рождения русского князя. На объекте завершается сборка основного бронзового изваяния После закрепления элементов композиции будет проведена доработка мелких деталей фигур.


Скульптурную композицию в Самолве украсило мозаичное панно

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Также на площадке завершены работы по монтажу мозаичного панно. Оно расположено на обратной стороне монумента, обращенной к предполагаемому месту битвы в 1242 году. По словам руководителя мозаичной мастерской Ильи Красовского, панно выполнено в стиле классической римской мозаики. Размер полотна в ширину — 7,4 м, высота более 3 м.

В центре панно - князь Александр Невский. По обе стороны изображены сцены баталии Ледового побоища. Немецкие воины предстают в эпизоде - преимущественно побежденными.

Авторы эскиза — заслуженные художники РФ Дарья Шебалина и Михаил Леонтьев. Их работы украшают Сретенский мужской монастырь и главный храм Вооруженных сил России. Все военные детали утверждены специалистами Военно-исторического общества.

Композиция создана в очень сжатые сроки — в течение трех месяцев. Благоустройство территории, прилегающей к памятнику, находится на завершающей стадии.

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