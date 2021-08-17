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Общество

Ливень и сильный град накроют Псковскую область в ближайшие часы

17 августа 2021 года, 13:26

17 августа в Псковской области прогнозируются грозы, во время которых будут наблюдаться ливень и сильный град. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

Ливень и сильный град накроют Псковскую область в ближайшие часы

Неблагоприятное погодное явление будет сопровождаться шквалистым усилением ветра – порывы 20-23 м/сек. По предварительному прогнозу процесс начнётся с южных районов в период с 15:00 до 18:00 с сохранением в течение ночи 18 августа.

Ранее сообщалось, что 17 августа будет облачная погода. Воздух в этот день прогреется до 23-28 градусов тепла. Ветер - южный, умеренный.  

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