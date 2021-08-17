О сильном дожде предупреждают жителей Псковской области

В целом, 17 августа ожидается облачная погода: синоптики прогнозируют кратковременные дожди, местами - грозы и ливни. Ветер – южный, умеренный. При грозе возможно усиление порывов. Температура днем составит от 23 до 28 градусов тепла, ночью – от 10 до 15 градусов.

В Пскове будут кратковременные дожди, днем - гроза. Температура составит от 24 до 26 градусов тепла днем и от 11 до 13 - ночью.

В Великих Луках также ожидаются кратковременные дожди и грозы. Температура днем - от 26 до 28 градусов тепла, ночью - от 13 до 15 градусов.