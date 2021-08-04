В ближайшее время будет определено место установки инсталляции «Псков-любовь», сообщила «Псковской правде» председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева. Она отметила, что сейчас проводится серия согласований с региональным комитетом по охране объектов культурного наследия и городскими властями.

«Могу сказать, что инсталляция точно будет установлена в центре Пскова», - сказала Ольга Тимофеева. Планируется, что все согласования завершатся до конца недели, а уже на следующей неделе буквы «Псков-любовь» будут установлены на постоянное место.

Идея создания инсталляции принадлежит руководителю компании «Псковстройпроект» Дмитрию Назарову. Это был его подарок к Дню города Пскова.

Представили новый арт-объект во время концерта Гоши Куценко 23 июля, который состоялся в рамках празднования Дня города и II Международного кинофестиваля «Западные ворота». Буквы были установлены на сцене в Зелёном театре.

Они же стали и логотипом творческого конкурса «Псков-любовь», который был объявлен в рамках кинофестиваля.