Песни, истории и признания ждут организаторы конкурса «Псков-любовь»

Псковичи смогут выразить свою любовь к городу, поучаствовав в конкурсе «Псков — любовь» . Об этом Псковское агентство информации сообщает со ссылкой на руководителя отдела специальных проектов Театрально-концертной дирекции Татьяну Мартынову.

По словам Мартыновой, есть три номинации на выбор: «Текст» - истории любви, «Видео» - признания в любви, «Песня» - песни о любви к Пскову. Первая номинация предусматривает любые рукописные или печатные материалы, вторая - видеоролик с признанием в любви через стихотворения, прозу или художественное произведение известных авторов. Допускаются также мини-фильмы. Третья номинация объединит исполнителей песен.

Конкурс историй, песен и видеороликов стартовал 22 июля в рамках международного кинофестиваля «Западные ворота». Участвовать в нем могут все желающие: и жители города, и туристы.

Материалы необходимо отправить в формате MS WORD, Мр3, Мр4, AVI на почту Театрально-концертной дирекции info@tkd-pskov.ru. В письме указать фамилию, имя и отчество автора, дату рождения и почтовый адрес с телефоном. Кроме того, свою работу можно разместить в социальных сетях с хештегом конкурса #ПсковЛюбовь.

Заявки принимаются до 21 августа. С 22 по 26 августа будет работать жюри, а 27 августа на сайте Театрально-концертной дирекции подведут итоги. В каждой номинации будут два победителя: те, кого выберут по решению жюри и по решению народного голосования.

Проголосовать за понравившуюся работу можно будет на сайте мойрегион60.рф.