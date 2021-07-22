Новый арт-объект появился в Пскове к Дню города

В Пскове появился новый арт-объект — надпись «Псков-любовь». О том, кто был автором идее и где будет установлена композиция рассказывается в новом видеорепортаже Псковского агентства информации.

Идея создания такой инсталляции принадлежит руководителю компании «Псковстройпроект» Дмитрию Назарову. Он рассказал, что во время прогулки июньским вечером они с женой задумались о том, что можно подарить Пскову к Дню города. «Любовь - это основа взаимоотношений», - подчеркнул Дмитрий Назаров.

Он собрал творческую команду, которая разработала проект, изготовили буквы в Москве. 22 июля 300-килограммовая конструкция прибыла в Псков. Её высота составляет два метра, а длина — пять.

Пока инсталляцию разместили на сцене Зелёного театра, где состоится концерт в рамках стартовавшего в Пскове Международного кинофестиваля «Западные ворота». Затем её переместят на постоянное место в ботанический сад. Дмитрий Назаров уверен, что хештег «#Псковлюбовь» займёт место в социальных сетях.

Отметим, что в рамках фестиваля «Западные ворота» был объявлен творческий конкурс с таким же названием «Псков — любовь».