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Общество / Здоровье

Поставку 10,5 тысяч доз вакцины «ЭпиВакКорона» ждут в Псковской области

21 июля 2021 года, 13:20

Поставку 10,5 тысяч доз вакцины «ЭпиВакКорона» ждут в Псковской области, сообщила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 21 июля.

Поставку 10,5 тысяч доз вакцины «ЭпиВакКорона» ждут в Псковской области

В настоящее время вакцины «ЭпиВакКорона» в наличии нет, однако, есть подтверждение, что препарат распределен на регион. «Как только она придет, распределим во все медицинские организации», - заверила глава профильного комитета.

В Псковской области привиться от коронавируса можно вакцинами двух типов — «Спутник V» и «КовиВак». Вторую используют для ослабленных пациентов, у которых есть заболевания.

По словам Марины Гаращенско, «КовиВак» не распределяется на открытые точки, только в медучреждения региона. Получить вакцину можно по назначению лечащего врача. 

Ранее Марина Геращенко отметила, что сейчас, после возобновления поставок вакцины от коронавируса, в первую очередь будут прививать жителей, которые должны привиться первым компонентом до 30 июля.

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