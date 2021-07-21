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Общество / Здоровье

В первую очередь прививку от коронавируса получат псковичи, подлежащие обязательной вакцинации

21 июля 2021 года, 12:54

Жителей Псковской области, подлежащих обязательной вакцинации от коронавируса, будут прививать в первую очередь. Об этом заявила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко в ходе пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 21 июля.

Очереди, которые выстраивались во время перебоев с поставкой вакцин, будут пересмотрены, отметила глава профильного комитета и добавила, что порядок будет определен согласно принадлежности к той или иной категории. Сначала вакцинацию пройдут люди, которым необходимо привиться первым компонентом по указу губернатора до 30 июля.

Марина Гаращенко также сообщила, что в Псковской области имеется 19 тысяч доз вакцины двух типов — «Спутник V» и «КовиВак». Вакцина, по ее словам, быстро заканчивается из-за большой информированности и мотивации населения. Ежесуточно в Псковской области может проводиться до 3 - 3,5 тысяч инъекций, расчет ведется по первому уколу. 

Кроме того, спикер напомнила о ревакцинации. Ее необходимо проводить через полгода. В регионе уже есть те, кому она показана. 

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