На Четырех углах в Пскове сносят последние нестационарные объекты. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации города.

1 июня профильная комиссия, в состав которой вошли представители контрольного управления, УГХ, комитета по управлению муниципальным имуществом Пскова, Управления по градостроительной деятельности администрации города и полицейские, провела процедуру вскрытия объектов по адресу: Рижский проспект, 9. Мероприятие прошло согласно постановлениям администрации города, решения Арбитражного суда Псковской области и постановления Четырнадцатого Арбитражного Апелляционного суда.

Специалисты обследовали помещения, которые планируется ликвидировать, на наличие движимого имущества. Все находки они сфотографировали и описали.