На Четырех углах в Пскове сносят последние нестационарные объекты. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации города.
На Четырех углах в Пскове сносят последние нестационарные объекты. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации города.
1 июня профильная комиссия, в состав которой вошли представители контрольного управления, УГХ, комитета по управлению муниципальным имуществом Пскова, Управления по градостроительной деятельности администрации города и полицейские, провела процедуру вскрытия объектов по адресу: Рижский проспект, 9. Мероприятие прошло согласно постановлениям администрации города, решения Арбитражного суда Псковской области и постановления Четырнадцатого Арбитражного Апелляционного суда.
Специалисты обследовали помещения, которые планируется ликвидировать, на наличие движимого имущества. Все находки они сфотографировали и описали.
В пресс-службе также пояснили, что сносу подлежат три нестационарных павильона, установленных незаконно. Эти объекты не включены в Схему размещения нестационарных торговых объектов, утвержденную Постановлением администрации города.
Ларьки и павильоны на рынке начали сносить 27 октября. За этот период власти города ликвидировали 28 конструкций и торговый комплекс «Тимохин».
Вместо снесенного рынка, вероятно, появятся новые торговые площади.