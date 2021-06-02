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Общество

На Четырех углах в Пскове сносят последние нестационарные объекты

2 июня 2021 года, 11:31

На Четырех углах в Пскове сносят последние нестационарные объекты. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации города.

На Четырех углах в Пскове сносят последние нестационарные объекты

Фото пресс-службы администрации города

1 июня профильная комиссия, в состав которой вошли представители контрольного управления, УГХ, комитета по управлению муниципальным имуществом Пскова, Управления по градостроительной деятельности администрации города и полицейские, провела процедуру вскрытия объектов по адресу: Рижский проспект, 9. Мероприятие прошло согласно постановлениям администрации города, решения Арбитражного суда Псковской области и постановления Четырнадцатого Арбитражного Апелляционного суда.

Специалисты обследовали помещения, которые планируется ликвидировать, на наличие движимого имущества. Все находки они сфотографировали и описали.

На Четырех углах в Пскове сносят последние нестационарные объекты

Фото пресс-службы администрации города
На Четырех углах в Пскове сносят последние нестационарные объекты

Фото пресс-службы администрации города

В пресс-службе также пояснили, что сносу подлежат три нестационарных павильона, установленных незаконно. Эти объекты не включены в Схему размещения нестационарных торговых объектов, утвержденную Постановлением администрации города. 

Ларьки и павильоны на рынке начали сносить 27 октября. За этот период власти города ликвидировали 28 конструкций и торговый комплекс «Тимохин»

Вместо снесенного рынка, вероятно, появятся новые торговые площади.

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