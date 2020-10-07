Новые торговые площади планируются вместо снесённого на Четырёх углах в Пскове рынка

«Что планируется? Обсуждали с Михаилом Юрьевичем [губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым] вопрос. Исторически там были торговые площади, тогда и в градплане мы это будем обозначать, как торговые площади. Но не в том виде, в котором это сейчас есть, а большой какой-то красивый рынок или какие-то торговые площади с рыночными площадями. Подобное есть в Москве и Петербурге, когда люди могут придти, купить свежие продукты, или там приготовленные продукты, какие кафешки», - пояснил Александр Братчиков.

Наиболее вероятно, что на площадке у Четырёх углов в Пскове, где сейчас располагается готовящийся к сносу рынок, появятся новые торговые площади. Об этом сообщил глава администрации города Александр Братчиков на пресс-конференции 7 октября, передаёт корреспондент «Псковской правды».

По его словам, о сносе ныне действующего рынка просили сами жители. «Было большое количество обращений жителей нашего города, которые возмущались тем, что это пережитки 90-х, что выглядит это убого в центре города, особенно после того, как мы реконструировали сквер Искусств или 60-летия Октября - там ещё не определено название», - сказал глава администрации города.

Он заявил, что концепция дальнейшего использования площадки будет обсуждаться на заседании градостроительного совета. А далее, в соответствии с принятым там решением, будут внесены изменения в градостроительный план.

По словам Александра Братчикова, если будет определено, что площадь должна остаться торговой, то власти объявят конкурс инвестиционных проектов. Тому инвестору, чей вариант одобрит градсовет, передадут участки, которые находятся в муниципальной собственности. Что касается остальных площадок, то инвестору уже самому придётся договариваться: он должен будет выкупить участок у арендатора или договориться о какой-то совместной деятельности.

Аналогичная ситуация с со зданием рынка «Фавор». «У него есть собственник и он может также поучаствовать в реализации проекта. Потому что как таковой рынок — он ангар и ангар. Никой ценности он не представляет», - сказал Александр Братчиков.

Снос торговых палаток на рынке планируется провести до 1 ноября. Там сохранят только два здание: «Европарк» и «Фавор».