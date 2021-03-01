В Пскове разбирают торговый дом «Тимохин», расположенный на территории рынка на Четырех углах. Как рассказал «Псковской правде» директор ООО «Империал» Николай Рассадин, демонтажем этих конструкций занимается подрядная организация.
В Пскове разбирают торговый дом «Тимохин», расположенный на территории рынка на Четырех углах. Как рассказал «Псковской правде» директор ООО «Империал» Николай Рассадин, демонтажем этих конструкций занимается подрядная организация.
«Это не просто снос, мы там аккуратно разбираем все, - отметил он. — Это ведь набор стройматериалов. Их можно использовать в каких-то других целях. Не как строение, которое было, а просто… В хозяйстве, как говорится, все пригодится».
Сроки, когда будут закончены работы, пока неизвестны. По словам Рассадина, спешка в этом вопросе ни к чему. «У нас есть решение суда – мы его выполняем», - сказал директор «Империала».
Решение о демонтаже торгового комплекса «Тимохин» суд вынес 25 ноября 2020 года. Под снос попали три стационарных торговых объекта, туалет и трансформаторная будка.
Ларьки и павильоны на рынке начали сносить 27 октября. Как объяснили в администрации Пскова, они не входили в городскую съему размещения нестационарных объектов торговли. Всего власти города ликвидировали 28 конструкций. Планируется, что на этой территории останутся только стационарные объекты — торговой комплекс «Европарк» и крытый рынок «Фавор».
Вместо снесенных ларьков, вероятнее всего, появится современное торговое пространство. Концепция дальнейшего использования площадки будет обсуждаться на заседании градостроительного совета. В соответствии с принятым там решением, будут внесены изменения в градостроительный план.