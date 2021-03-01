В Пскове разбирают торговый дом «Тимохин»





«Это не просто снос, мы там аккуратно разбираем все, - отметил он. — Это ведь набор стройматериалов. Их можно использовать в каких-то других целях. Не как строение, которое было, а просто… В хозяйстве, как говорится, все пригодится».

Сроки, когда будут закончены работы, пока неизвестны. По словам Рассадина, спешка в этом вопросе ни к чему. «У нас есть решение суда – мы его выполняем», - сказал директор «Империала».