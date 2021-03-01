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Общество

В Пскове разбирают торговый дом «Тимохин»

1 марта 2021 года, 17:21

В Пскове разбирают торговый дом «Тимохин», расположенный на территории рынка на Четырех углах. Как рассказал «Псковской правде» директор ООО «Империал» Николай Рассадин, демонтажем этих конструкций занимается подрядная организация. 

В Пскове разбирают торговый дом «Тимохин»

В Пскове разбирают торговый дом «Тимохин»


«Это не просто снос, мы там аккуратно разбираем все, - отметил он. — Это ведь набор стройматериалов. Их можно использовать в каких-то других целях. Не как строение, которое было, а просто… В хозяйстве, как говорится, все пригодится».

Сроки, когда будут закончены работы, пока неизвестны. По словам Рассадина, спешка в этом вопросе ни к чему. «У нас есть решение суда – мы его выполняем», - сказал директор «Империала».

В Пскове разбирают торговый дом «Тимохин»

Решение о демонтаже торгового комплекса «Тимохин» суд вынес 25 ноября 2020 года. Под снос попали три стационарных торговых объекта, туалет и трансформаторная будка. 

Ларьки и павильоны на рынке начали сносить 27 октября. Как объяснили в администрации Пскова, они не входили в городскую съему размещения нестационарных объектов торговли. Всего власти города ликвидировали 28 конструкций. Планируется, что на этой территории останутся только стационарные объекты — торговой комплекс «Европарк» и крытый рынок «Фавор».

Вместо снесенных ларьков, вероятнее всего, появится современное торговое пространство. Концепция дальнейшего использования площадки будет обсуждаться на заседании градостроительного совета. В соответствии с принятым там решением, будут внесены изменения в градостроительный план.

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