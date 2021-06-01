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Общество

Валентина Понизовская о законе «социальной газификации»: Все ждут с нетерпением

1 июня 2021 года, 20:11

Бесплатное подведение газовых труб до границ участков все ждут с нетерпением, заявила глава Красногородского района, председатель Ассоциации Совета муниципальных образований Псковской области Валентина Понизовская в разговоре с журналистом Псковского агентства информации.

«Конечно, это очень хорошо! Какой разговор! Для людей, для юридических лиц, для физических лиц, с нетерпением я думаю все ждут. Именно то, что это будет бесплатно подведено как физическому лицу до земельного участка, конечно, это очень хорошо», - отметила Валентина Понизовская.

Однако, глава Красногородского района напомнила, что подвод газа будет осуществляться только до границ земельного участка, а до самого дома, как думают многие граждане

«Сейчас некоторые, услышав эту информацию, все же думают, что это полностью всё будет бесплатно. Объясняем уже населению, говорим, что только до границ земельного участка, а дальше, конечно, они должны сами. Финансовая составляющая будет не маленькая. По крайней мере то, что до границ земельного участка, — конечно, это уже очень хорошо», - добавила Понизовская. 

1 июня депутаты Госдумы приняли поправки к закону о газоснабжении в третьем чтении. Они позволяют бесплатно подводить газ до границ участков в уже газифицированных населенных пунктах.

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