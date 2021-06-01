Госдума приняла попраки о бесплатном подключении населения к газу

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении поправки к закону о газоснабжении, позволяющие бесплатно подводить газовые трубы до границ участков в уже газифицированных населенных пунктах. Об этом сообщает Интерфакс.

По словам председателя думского комитета по энергетике Павла Завального, самой важной из поправок стало введение института единого оператора газификации – «Газпром». В регионах, где собственник ЕСГ не присутствует, появится свой оператор газификации.

Кроме того, новый закон позволит решить вопрос об источниках финансирования газификации. «Прежде всего, это инвестиционная надбавка ГРО, которую теперь можно будет направлять на финансирование «последней мили». Кроме того, единый оператор или региональный оператор как центр ответственности смогут привлекать средства через механизмы льготных кредитов, займов и так далее. Тарифы для населения при этом не должны расти выше инфляции, кроме того, на население инвестиционные надбавки распространяться не будут», - пояснял Павел Завальный.

Он также отметил, что услуги по подключению к газу населению будут оказываться в режиме «одного окна», на основании комплексных договоров.

«Что же касается затрат на проведение газа в границах участков и газификации непосредственно домовладений, то стоимость этих услуг будет нормироваться и контролироваться», - подчеркнул он и добавил, что нормативно-правовые акты для исполнения этого закона будут разработаны до 1 ноября.

Ранее Вице-премьер Александр Новак сообщил, что «социальная газиыикация» будет доступна для двух млн домохозяйств. «Газпром межрегионгаз» в свою очередь уточнили, что бесплатное подключение возможно для домов площадью не больше 300 квадратных метров и участков, границы которых находятся не дальше чем на 200 метров от газораспределительной сети. Прокладка трубы по участку и подключение останется платными.