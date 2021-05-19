Елена Цунаева поблагодарила администрацию Псковской области за активную поддержку проекта «Без срока давности»

Благодарность администрации Псковской области за активную поддержку проекта «Без срока давности» выразила ответственный секретарь Поискового движения России, сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева в рамках 16-й международной конференции «История, архивы и общество» , сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

По ее словам, реализация проекта началась с общественной инициативы, которую поддержало государство. Псковская область и другие регионы, в свою очередь, начали активно реализовывать разные направления проекта на своих территориях.

Елена Цунаева также отметила, что в этом проекте важно опираться на архивные документы: вводить их в научный оборот и заниматься их популяризацией.

«Мы знаем, сколько манипулятивных действий происходит в отношении истории Великой Отечественной войны. Принципиальная позиция — говорить о такой сложной и деликатной, в том числе дня нашей страны, теме необходимо на основе архивных материалов. Порядка 7 тысяч документов были рассекречены в 23 субъектах страны — участниках проекта», — сказала она.

Около пять тысяч документов были найдены в 30 учреждениях, в федеральных, ведомственных и региональных архивах. Все они объединены в единую базу, которая в перспективе будет доступна на сайте проекта «Без срока давности».

Кроме того, все собранные архивы вошли в 23-х томный сборник.