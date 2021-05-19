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Общество

Елена Цунаева поблагодарила администрацию Псковской области за активную поддержку проекта «Без срока давности»

19 мая 2021 года, 17:11

Благодарность администрации Псковской области за активную поддержку проекта «Без срока давности» выразила ответственный секретарь Поискового движения России, сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева в рамках 16-й международной конференции «История, архивы и общество», сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Елена Цунаева поблагодарила администрацию Псковской области за активную поддержку проекта «Без срока давности»

Фото пресс-службы администрации Псковской области

По ее словам, реализация проекта началась с общественной инициативы, которую поддержало государство. Псковская область и другие регионы, в свою очередь, начали активно реализовывать разные направления проекта на своих территориях. 

Елена Цунаева также отметила, что в этом проекте важно опираться на архивные документы: вводить их в научный оборот и заниматься их популяризацией.

«Мы знаем, сколько манипулятивных действий происходит в отношении истории Великой Отечественной войны. Принципиальная позиция — говорить о такой сложной и деликатной, в том числе дня нашей страны, теме необходимо на основе архивных материалов. Порядка 7 тысяч документов были рассекречены в 23 субъектах страны — участниках проекта», — сказала она.

Около пять тысяч документов были найдены в 30 учреждениях, в федеральных, ведомственных и региональных архивах. Все они объединены в единую базу, которая в перспективе будет доступна на сайте проекта «Без срока давности».

Кроме того, все собранные архивы вошли в 23-х томный сборник.

Елена Цунаева поблагодарила администрацию Псковской области за активную поддержку проекта «Без срока давности»

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Особое внимание Елена Цунаева акцентировала на популяризации материалов о преступлениях фашистов на оккупированных территориях и развитии междисциплинарного подхода к изучению этих событий.

Так, поддержке министерства просвещения РФ реализуется конкурс сочинений «Без срока давности», в котором приняли участие более 400 тысяч школьников. А в вузах инициирован архитектурный студенческий конкурс «Без срока давности. Минута молчания». В нет планируют принять участие представители 40 российских вузов.

В перспективах реализации проекта «Без срока давности» стоят разведывательные работы на местах грядущих поисковых экспедиций в Псковской, Брянской, Ростовской, Калининградской, Смоленской и Калужской областях.

Елена Цунаева напонила, что гуманитарная функция проекта «Без срока давности» — сохранение памяти о гражданских жертвах, восстановление их имен. Привлечение к этой работе студентов она оценила положительно. 

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