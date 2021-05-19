Елена Цунаева поблагодарила администрацию Псковской области за активную поддержку проекта «Без срока давности»

Благодарность администрации Псковской области за активную поддержку проекта «Без срока давности» выразила ответственный секретарь Поискового движения России, сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева в рамках 16-й международной конференции «История, архивы и общество», сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.
Фото пресс-службы администрации Псковской области
По ее словам, реализация проекта началась с общественной инициативы, которую поддержало государство. Псковская область и другие регионы, в свою очередь, начали активно реализовывать разные направления проекта на своих территориях.
Елена Цунаева также отметила, что в этом проекте важно опираться на архивные документы: вводить их в научный оборот и заниматься их популяризацией.
«Мы знаем, сколько манипулятивных действий происходит в отношении истории Великой Отечественной войны. Принципиальная позиция — говорить о такой сложной и деликатной, в том числе дня нашей страны, теме необходимо на основе архивных материалов. Порядка 7 тысяч документов были рассекречены в 23 субъектах страны — участниках проекта», — сказала она.
Около пять тысяч документов были найдены в 30 учреждениях, в федеральных, ведомственных и региональных архивах. Все они объединены в единую базу, которая в перспективе будет доступна на сайте проекта «Без срока давности».
Кроме того, все собранные архивы вошли в 23-х томный сборник.
Фото пресс-службы администрации Псковской области
Особое внимание Елена Цунаева акцентировала на популяризации материалов о преступлениях фашистов на оккупированных территориях и развитии междисциплинарного подхода к изучению этих событий.
Так, поддержке министерства просвещения РФ реализуется конкурс сочинений «Без срока давности», в котором приняли участие более 400 тысяч школьников. А в вузах инициирован архитектурный студенческий конкурс «Без срока давности. Минута молчания». В нет планируют принять участие представители 40 российских вузов.
В перспективах реализации проекта «Без срока давности» стоят разведывательные работы на местах грядущих поисковых экспедиций в Псковской, Брянской, Ростовской, Калининградской, Смоленской и Калужской областях.
Елена Цунаева напонила, что гуманитарная функция проекта «Без срока давности» — сохранение памяти о гражданских жертвах, восстановление их имен. Привлечение к этой работе студентов она оценила положительно.