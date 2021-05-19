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Общество

Международная конференция «История, архивы и общество» стартовала в Псковской области

19 мая 2021 года, 15:35

16-я международная научно-практическая конференция «История, архивы и общество» стартовала в Псковской области 19 мая, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Пленарное заседание конференции состоялось на площадке Псковского государственного университета. Участники обозначили основные вопросы мероприятия, в том числе развитие проекта «Без срока давности», поиск нового вектора изучения истории Великой Отечественной войны и темы массовой гибели мирного населения.

Международная конференция «История, архивы и общество» стартовала в Псковской области

Фото пресс-службы администрации Псковской области

В мероприятии приняли участие губернатор Михаил Ведерников и кандидат исторических наук, сопредседатель центрального штаба ОНФ, ответственный секретарь Поискового движения России, сопредседатель центрального штаба Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева.

Глава региона отметил, что конференция посвящена 80-й годовщине с начала Великой Отечественной войны. «Безусловно, в век постправды оно имеет принципиальное значение как для Псковской области, так и для всей страны», — подчеркнул он.

Всего мероприятие объединило более 50 специалистов из 14 регионов России, а также из Белоруссии и Латвии. Здесь участвуют представители правоохранительных органов, органов исполнительной и законодательной властей, историки, сотрудники архивов и музеев, поисковики, преподаватели вузов и учителя.

В рамках конференции планируется провести несколько секционных заседаниях и всероссийское совещание с проректорами по учебной работе и заведующими кафедрами истории вузов по вопросу внедрения в образовательные программы модулей, посвященных Великой Отечественной войне.

Кроме того, участники обсудят тему геноцида мирного населения на временно оккупированной территории РСФСР, вопросы по сохранению и увековечению памяти жертв нацизма, а также гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи.

Организаторами конфиренции выступили администрация Псковской области, Государственный архив региона, Общероссийское общественное движение по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России», Псковский государственный университет.

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