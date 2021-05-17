Вода пока не позволяет псковским поисковикам поднять самолет ИЛ-2 времен войны

Вода пока не позволяет начать экспедицию по подъему самолёта ИЛ-2, сбитого в Пыталовском районе во времена Второй Мировой войны. Об этом сообщил «Псковской правде» руководитель военно-патриотического поискового объединения Псковской области «След пантеры» Геннадий Корольков.

«Мы готовы, но обстановка не позволяет», - отметил он.

Согласно данным разведки, которая состоялась в конце прошлой недели - 14-15 мая, в болоте на месте крушения самолёта очень влажно. «Воды после дождей по колено и реки полные из-за поздней весны. А всю воду из болота мы откачать не сможем, к сожалению», - сказал Геннадий Корольков и добавил, что следующая разведка запланирована через неделю.

Сама операция, по его словам, начнется сразу, как только уровень воды снизится.

Место крушения самолета ИЛ-2 с экипажем, погибшим 17 июля 1944 года при освобождении Пыталовского района, находится в болоте – в 6 километрах от суши. Фрагменты лежат глубине 5 метров. Чтобы достать останки бойцов и фрагменты самолета потребуется специальное оборудование, насосы, вездеход на гусеничном ходу и так далее.

Экспедиция приурочена к акции «Никто не забыт, ничто не забыто», посвященной 80-летию начала Великой Отечественной войны. Изначально подъем самолета планировалось начать в феврале, однако его перенесли по техническим причинам.