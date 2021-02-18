Самолет времен Второй мировой войны поднимут из болота Псковской области в марте

12 марта начнется экспедиция по подъему самолёта ИЛ-2 с экипажем, погибшим 17 июля 1944 года при освобождении Пыталовского района. Об этом сообщает «АиФ-Псков» со ссылкой на руководителя военно-патриотического поискового объединения Псковской области «След пантеры» Геннадия Королькова.

Экспедиция приурочена к акции «Никто не забыт, ничто не забыто», посвященной 80-летию начала Великой Отечественной войны. Подъем самолета планировалось начать 21-23 февраля, однако его перенесли по техническим причинам.

Поисковый отряд «Отечество» из Казани, который обещал приехать на помощь, остался без вездехода на гусеничном ходу. «Сейчас они его ремонтируют, до марта планируют сделать. Только на них и надеемся», - отметил Геннадий Корольков и добавил, что вездеход для операции необходим: он будет перевозить оборудование, насосы и так далее.

Место крушения самолета находится в 6 километрах от суши, на глубине 5 метров. Поиск этой точки шел около 20 лет. По архивным данным поисковики выяснили, что самолет упал в болото, определили примерный квадрат — 12 на 13 километров и исследовали местность. Однако, из-за большой площади им не удавалось найти останки боевой машины вплоть до ноября 2020 года. «Мы знали, что он находится в этом болоте, но точное место определить было тяжело», - подчеркнул Геннадий Корольков.

В каком состоянии находятся остатки ИЛ-2, пока неизвестно. «Естественно, когда самолет ударяется об землю или об воду, там рвет все. Мы представляем себе гражданские самолеты после авиакатастрофы: от него остаются только раскиданные фрагменты. Вот тоже самое. Но этот самолет бронированный, может капсула и сохранилась», - рассказал поисковик.

О том, кто управлял самолетом поисковое объединение «След пантеры» узнало благодаря данным военных архивов. Экипаж состоял из двух человек: летчика - младшего лейтенанта Чанкотадзе - и стрелка - сержанта Земина. Солдатам даже установлен памятник рядом с деревней Шитики.

Подробнее об операции подъема и помощниках псковского поискового отряда читайте в материале «АиФ-Псков».