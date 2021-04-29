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Общество

И. о. директора Ледового дворца Пскова назначен Артур Акавов

29 апреля 2021 года, 10:44

С 28 апреля и. о. директора Ледового дворца Пскова назначен боксёр из Пскова, чемпион Европы по версии WBO и чемпион мира по версии WBF Артур Акавов. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на исполняющую обязанности председателя комитета по спорту Псковской области Елену Чернышову.

И. о. директора Ледового дворца Пскова назначен Артур Акавов

Фото Псковского агентства информации

Елена Чернышова отметила, что окончательное решение будет известно по результатам финальных конкурсных процедур.

Прежний директор Ледового дворца Иван Штылин покинул свой пост по собственному желанию. Это произошло после отстранения от должности из-за концерта Niletto и Клавы Коки, который прошел с нарушениями противовирусных требований и предписаний Роспотребнадзора.

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