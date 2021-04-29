И. о. директора Ледового дворца Пскова назначен Артур Акавов

С 28 апреля и. о. директора Ледового дворца Пскова назначен боксёр из Пскова, чемпион Европы по версии WBO и чемпион мира по версии WBF Артур Акавов. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на исполняющую обязанности председателя комитета по спорту Псковской области Елену Чернышову.