Экспедиция по подъему ИЛ-2 в Пыталовском районе откладывается из-за отсутствия болотохода

Экспедиция по подъему самолёта ИЛ-2 с экипажем, погибшим 17 июля 1944 года при освобождении Пыталовского района, откладывается из-за отсутствия болотохода. Об этом «Псковской правде» сообщил руководитель военно-патриотического поискового объединения Псковской области «След пантеры» Геннадий Корольков.

«Решаем вопрос по технике. Казанцы, с которыми мы планировали сотрудничать, подвели – не смогли починить болотоход. Предлагали перенести операцию на осень, но мы не можем. Операция запланирована, будем делать все, чтобы начать ее в ближайшее время», - отметил Геннадий Корольков.

По его словам, псковские поисковики готовы начать подъем ИЛ-2 уже сейчас, однако необходим болотоход на гусеничном ходу. Место, где лежат фрагменты самолета, находится в 6-12 км от берега. Донести всю технику на руках будет проблематично, подчеркнул руководитель «Следа пантеры».

В настоящее время специалисты обзванивают различные организации в Пскове, которые могут предоставить эту технику на безвозмездной основе.

«Один болотоход нашли в Великих Луках, но его нужно доставлять. Сначала довезти до Пскова, потом - до болота и обратно в Великие Луки. Получается почти тысяча километров. У нас таких денег нет. Ищем волонтеров», - рассказал Корольков.

Тех, кто может помочь и предоставить болотоход, просят обратиться в военно-патриотическое поисковое объединение Псковской области «След пантеры» по номеру телефона 8 (911) 363-61-29.