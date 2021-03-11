Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Экспедиция по подъему ИЛ-2 в Пыталовском районе откладывается из-за отсутствия болотохода

11 марта 2021 года, 11:15

Экспедиция по подъему самолёта ИЛ-2 с экипажем, погибшим 17 июля 1944 года при освобождении Пыталовского района, откладывается из-за отсутствия болотохода. Об этом «Псковской правде» сообщил руководитель военно-патриотического поискового объединения Псковской области «След пантеры» Геннадий Корольков.

«Решаем вопрос по технике. Казанцы, с которыми мы планировали сотрудничать, подвели – не смогли починить болотоход. Предлагали перенести операцию на осень, но мы не можем. Операция запланирована, будем делать все, чтобы начать ее в ближайшее время», - отметил Геннадий Корольков.

По его словам, псковские поисковики готовы начать подъем ИЛ-2 уже сейчас, однако необходим болотоход на гусеничном ходу. Место, где лежат фрагменты самолета, находится в 6-12 км от берега. Донести всю технику на руках будет проблематично, подчеркнул руководитель «Следа пантеры».

В настоящее время специалисты обзванивают различные организации в Пскове, которые могут предоставить эту технику на безвозмездной основе. 

«Один болотоход нашли в Великих Луках, но его нужно доставлять. Сначала довезти до Пскова, потом - до болота и обратно в Великие Луки. Получается почти тысяча километров. У нас таких денег нет. Ищем волонтеров», - рассказал Корольков.

Тех, кто может помочь и предоставить болотоход, просят  обратиться в военно-патриотическое поисковое объединение Псковской области «След пантеры» по номеру телефона 8 (911) 363-61-29. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Силуэт Валентина Курбатова появился на стене в псковском драмтеатре
Глава администрации Пскова привился первым компонентом вакцины от COVID-19
Количество смертей от COVID-19 в Псковской области достигло 191
Псковская область вошла в список регионов, где может быть продлена льготная ипотека
Великолучанам напомнили, по какому номеру узнать о самочувствии пациента инфекционной больницы
Еще 75 жителей Псковской области заболели СOVID-19
Результаты выше среднероссийских показала в 2020 году промышленность Псковской области
Генконсул Узбекистана возложил цветы к «Могиле Неизвестного солдата» в Пскове
Рост цен на продукты к масленичному столу отметили в Псковской области

Комментарии

Авторизация
No comments
Студентка, медик и любитель котиков

Общество / Знай наших!
11 марта 11:45

Студентка, медик и любитель котиков

До чего псковичку довела любовь к животным
«Команда 08.03»

Общество
8 марта 19:33

«Команда 08.03»

В районах Псковской области состоялась «цветочная революция»
Чем опасна папиллома?

Общество / Здоровье
9 марта 09:52

Чем опасна папиллома?

Почему стоит обратить внимание на проблемы с кожей