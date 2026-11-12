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Общество

Михаил Ведерников: Псковская область привлекла 232 млн рублей на культурные проекты

12 ноября 2026 года, 10:54

У творческих команд Псковской области осталось меньше месяца, чтобы заявиться на второй грантовый конкурс Президентского фонда культурных инициатив, который пройдёт в 2027 году. Приём заявок завершится 7 декабря. Об этом губернатор Михаил Ведерников напомнил в своём канале в национальном мессенджере MAX.


По его словам, претендовать на поддержку могут инициативы в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. Приветствуются проекты, которые берегут традиции и развивают патриотические начинания, уточнил губернатор

Михаил Ведерников напомнил, псковские коллективы уже хорошо освоили этот инструмент: при поддержке фонда в области воплотили 94 проекта, а общий объём привлечённых в регион средств перевалил за 232 млн рублей.

Некоторые инициативы знакомы многим. В Пскове открыт Большой детский хор, где занимаются ребята от 6 до 13 лет. Ветераны специальной военной операции придумали проект «Герои.Гордость.Будущее» – он объединил уроки мужества, выставки и книгу об истории легендарного гвардейского полка. Также в области проходят литературный фестиваль «Книжная яблоня» и работает лаборатория современного танца «Проекция», помогающая расти молодым хореографам.

Правила конкурса и форму для заявки можно найти на официальном сайте фондкультурныхинициатив.рф. Губернатор посоветовал не откладывать идеи в долгий ящик: участие в конкурсе даёт шанс найти ресурсы и дать планам путёвку в жизнь.

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