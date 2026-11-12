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Общество / Здоровье

Более 115 тысяч жителей Псковской области сделали прививку от гриппа

12 ноября 2026 года, 10:44

В Псковской области продолжается прививочная кампания против гриппа. К 6 ноября вакцину получили 115 905 человек, что составляет 20,57% жителей, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора.

Более 115 тысяч жителей Псковской области сделали прививку от гриппа

Фото Дарьи Хватковой

Запас вакцины в Псковской области есть: недавно поступила новая партия – 107 тысяч 940 доз. Поэтому те, кто ещё не успел привиться, могут это сделать.

В региональном Управлении Роспотребнадзора призывают подойти к защите от гриппа вдумчиво. Вакцинация – проверенный способ укрепить иммунитет заранее и уменьшить вероятность тяжёлого течения болезни.

Особенно важно сделать прививку тем, кто находится в группе риска: пожилым, детям, беременным, людям с хроническими заболеваниями, а также тем, кто часто болеет ОРВИ. Вакцинируют в поликлиниках по месту жительства.

Помимо прививки, не стоит забывать о базовых мерах профилактики: мытье рук, сокращении контактов в период подъёма заболеваемости и ношении масок в общественном транспорте и местах скопления людей. Если появились симптомы недомогания, лучше остаться дома и обратиться к врачу.

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