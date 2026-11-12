Ремонт сетей и новые койки: хирургия в Дедовичах вышла на новый уровень

Хирургическое отделение филиала «Дедовичский» Порховской межрайонной больницы за последние годы заметно обновилось. Об этом «Псковской правде» рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Псковской области.

В 2019 году в палатах появились новые кровати и стулья – закупку провели благодаря нацпроекту «Здравоохранение». Следующий этап пришёлся на 2022-й: в больнице капитально обновили инженерные сети: заменили трубы отопления, водоснабжения и водоотведения, что повысило надёжность и безопасность работы всех служб.

На данный момент в отделении 15 коек. Принимает пациентов опытный хирург, который выполняет операции, в том числе малоинвазивным лапароскопическим способом. Помещения соответствуют всем действующим санитарным нормам.

Обновление медицинских учреждений в регионе не останавливается. На смену нацпроекту «Здравоохранение» на 2025-2030 годы пришёл проект «Продолжительная и активная жизнь», поэтому модернизация больниц по-прежнему в приоритете.