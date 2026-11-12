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Общество

Китайским туристам предложат искать «восемь ключей» в Псковской области

12 ноября 2026 года, 11:08

Туроператоры из Китая заинтересовались путешествием-квестом, который Псковская и Новгородская области разработали совместно. Участникам предстоит разгадать загадки русской души и отыскать восемь ключей – символов черт национального характера. Об этом сообщила министр туризма региона Марина Егорова в MAX.

Китайским туристам предложат искать «восемь ключей» в Псковской области

Фото из соцсетей Марины Егоровой

Презентация туристического потенциала региона прошла в Благовещенске и Хэйхэ.

По её словам, на встречи приехали представители турбизнеса из Харбина, Фуюаня, Циндао, Гуанчжоу, Шанхая и самого Хэйхэ. Помимо выступлений, команда Псковской области провела с китайскими коллегами прямые переговоры.

Как отметила Марина Егорова, возможности сферы гостеприимства региона вызвали у гостей интерес, а поездка принесла не только большой пул новых контактов, но и важные замечания по позиционированию Псковской области на зарубежных рынках.

Эти комментарии министерство взяло в работу, уточнила министр.

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